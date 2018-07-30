İstinye-Çubuklu arabalı vapurlarına yolculardan büyük ilgi

İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı geçen yılın Mart ayında İstanbulluların hizmetine açıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları tarafından işletilen hat sayesinde iki kıta arası geçiş mesafesi kısaldı, köprü ve karayollarında trafik yoğunluğu azaldı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arasında yapılan seyahat ile yolcular aynı zamanda Boğaz manzarasının da tadını çıkarıyor.

İki yakayı 8 dakikaya indirdi

İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı iki kıta arasındaki en kısa yol özelliğine sahip. Köprü trafiğiyle bir saati aşan yolculuk hat sayesinde 8 dakikaya kadar düştü. İki yakayı 8 dakikaya indiren hat havadan görüntülendi.

Günlük 2 bin araç, 5 bin yolcu kullanıyor

06.40 itibarıyla başlayan karşılıklı seferler 21.30’a kadar sürüyor. 20 dakikada bir aralıklarla yapılan seferler, iş giriş-çıkış saatleri ve özel günlerde 15 dakikada bire kadar düşüyor. Hafta içi 100, hafta sonu ise 76 sefer yapılıyor. Günlük ortalama 2 bin araç, 5 bine yakın yolcu hattı kullanıyor. Yolcular üzerinde birebir yapılan anketin sonuçlarına göre, hattı kullanan yolcularda yüzde 78,4 memnuniyet gözlendi.

Yakıttan ve zamandan tasarruf

Hattın hizmete girdiği günden bugüne geçen yaklaşık 16 ayda düzenlenen sefer sayısı 44 bini aştı. Bu seferlerle 961 bin araç ve 2 milyon 295 bin yolcu taşındı Bu sayede köprü ve karayollarını kullanacak araçlar deniz yoluyla taşınarak yoğunluk azaltıldı. Böylece hem yakıt tüketiminden hem de trafikte harcanan zamandan tasarruf edildi. İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı’nı otomobil, kamyonet, motosiklet dahil olmak üzere 3 bin 500 kilogramın altındaki tüm araçlar kullanabiliyor.

"Gemilerimiz son teknolojiyle donatılmıştır"

Aşiyan isimli feribotun kaptanlığını yapan Deniz Bayır, "İki gemi olarak 2017 Mart ayı itibariyle seferlerimize başladık. İki gemimiz bulunuyor Aşiyan ve Erguvan adında. Aşiyan gemisi 66 araç kapasiteli, Erguvan gemisi 88 araç kapasiteli. Gemilerimiz son teknoloji ile donatılmıştır. Son derece konforlu ve son derece hızlı bir şekilde yolculuk imkanı sunmaktadır. Akşam trafik yoğunluğunda çok talep görüyoruz. Hem boğazın tadını almak isteyenler hem de trafik stresini yaşamak istemeyenleri gemilerimize bekleriz" dedi.

Kaynak: İHA