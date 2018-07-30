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İstanbul Ümraniye'de istinat duvarı çöktü

İstanbul Ümraniye'de yapımı devam eden bir inşaatın istinat duvarı çöktü. Bazı araçlar inşaat çukuruna düştü.

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İstanbul Ümraniyede istinat duvarı çöktü

İstanbul Ümraniye'de Fatih Sultan Mehmet Sanayi Sitesi'nde yapımı devam eden bir inşaatın istinat duvarı henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

Bazı araçlar inşaat çukuruna düştü.

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Çalışmalar sürüyor.

"Elektrik patlamasıyla burası göçtü"

İnşaatta çalışan bir işçi, "Sabah geldiğimde buraya araba koymamaları konusunda uyardım. Yasak olan bir bölgemiz zaten. Biz yazıhaneye giderken 'bam' diye bir ses geldi. Elektrik patlamasıyla burası göçtü. Yani elektrik patladı, sonra burası göçtü. Şu anda 3 araç gözüküyor. Herhangi bir can kaybı yok" dedi.

Kaynak: DHA, AA

Etiketler: ümraniye, istinat duvarı, İstanbul
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