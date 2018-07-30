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Gazi Üniversitesi'nin eski 19 personeline FETÖ'den gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmasında, eski Gazi Üniversitesi personeli 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 10'u gözaltına alındı.

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Gazi Üniversitesinin eski 19 personeline FETÖden gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ ile irtibatlı ve iltisaklı oldukları tespit edilen eski Gazi Üniversitesi çalışanı 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

Karar doğrultusunda Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aralarında KHK'larla ihraç edilenlerin de bulunduğu zanlıların yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şüphelilerden 10'u gözaltına alındı

Aralarında meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu eski Gazi Üniversitesi personeli 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 10'u gözaltına alındı.

Şüphelilerden birinin yurt dışında olduğu öğrenilirken, diğer şüphelilerin yakalanması için 4 ilde çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Kaynak: AA

Etiketler: gözaltı kararı, gazi üniversitesi, fetö soruşturması, ankara
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