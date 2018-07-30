İzmir'de kamyonet 5 metrelik şarampole devrildi: 7 yaralı

İzmir Ödemiş'te Süleyman A. idaresindeki 35 AB 671 plakalı kamyonet, Aktaş Barajı yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yaklaşık 5 metrelik şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile Sevim A., Eymen Anıl A., Bilal M., Serpil M., Dudu M. ve Tuğba M. yaralandı.
Sürücü gözaltına alındı
Sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Alkollü olduğu iddia edilen sürücü Süleyman A. tedavisinin ardından gözaltına alındı.
Kaynak: AA