Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde 11 katlı apartmanın çatısında, kasım ayında yangın çıktı.

İhbarla adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, merdivenli araçlarla alevlere müdahale etti. 1 saatlik çalışmanın ardından yangın söndürüldü.

Başlatılan soruşturma kapsamında yangını işten çıkarılan, kapıcı Yunus Emre Aydoğdu'nun çıkardığı tespit edildi.

6 yıla kadar hapis istendi

Binada inceleme yapan polis, Yunus Emre Aydoğdu'nun yangın söndürme su vanalarının yanı sıra yangın söndürme sistemini de kapattığını belirledi.

Yangın sonrası 6 daire sahibi de su sızması nedeniyle tavan, duvarlar, eşyalar ile mutfaklar dahil birçok alan ve eşyaların hasar gördüğünü belirterek 285 bin lira zarar beyan etti.

Aydoğdu hakkında ''nitelikli mala zarar verme'' suçundan 10 aydan 6 yıla kadar hapis istemiyle 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Aydoğdu ''iyi hal'' indirimiyle 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.