Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe 13:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'un mevsim değişikliği dronla görüntülendi
İstanbul, son yılların en az yağışlı kış sezonunu geçiriyor. Önceki yıllarda, kar yağışının etkili olduğu bu aylar, şimdilerde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle bahar mevsimini yansıtıyor. İstanbul'un bu hava değişimi dron görüntülerine yansıdı.
İstanbul, yağışın az olması sebebiyle son yılların en kurak kışını geçiriyor.
Önceki yıllarda, zorlu kış şartları nedeniyle okulların tatil edildiği, yolların kapandığı, ekiplerin karla mücadele ettiği kentte, bu yıl hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle bahar mevsimini yansıtan görüntülere rastlanıyor.
İstanbul’da geçen yılın aynı döneminde çekilen görüntüler ile bu yıl aynı noktalardan çekilen görüntülere bakıldığında kentteki hava değişimi gözler önünde.
Etiketler: Hava Durumu Hava Sıcaklıkları İstanbul Kuraklık Yağış
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