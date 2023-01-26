Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe 12:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Batman'da petrol sahasında yangın
[Fotograf: DHA]
Batman'da merkeze bağlı Oymataş köyü üçkuyu mevkisinde petrol sahasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Dün gece Oymataş köyü üçkuyu mevkisinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) ait petrol sahasında henüz belirlenemeyen nedenle atıkların olduğu alanda yangın çıktı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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