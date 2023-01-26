Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçelerinde 5-19 Ocak arasında asayiş uygulaması yapıldı.

Uygulama kapsamında 540 bin 897 genel bilgi tarama (GBT) sorgulaması sonucu 2 bin 583 kişi yakalandı. Şüphelilerden 403'ü sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Asayiş uygulamalarında 292 bin 627 araç kontrol edilirken, çalıntı 13 araç bulundu. Uygulamalarda 61 motosiklet ve 30 modifiyeli araca Trafik Kanunu'na aykırılıktan,1856 kişiye ise Kabahatler Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı.

Uygulamada ayrıca 2 bin 907 paket kaçak sigara, 67 ruhsatsız tabanca, 764 fişek, 43 kurusıkı tabanca, 37 belgesiz av tüfeği, 38 kesici ve delici alet ele geçirildi.