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Türkiye
AA 31.01.2025 12:10

İstanbul'un havası alarm veriyor

İstanbul'da hava kirliliği en yüksek Göztepe'de kaydedilirken, en düşük kirlilik oranı Sultangazi'nin bir bölümü ile Beylikdüzü'nde ölçüldü.

İstanbul'un havası alarm veriyor

Dünyada ve Türkiye'de hızla önlem alınması gereken konuların başında gelen hava kirliliği, son günlerde İstanbul'da sisli ve puslu havanın hakim olmasıyla tekrar gündeme geldi.

Kentteki hava kirliliği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Sürekli İzleme Merkezi bünyesindeki Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı (NEFES) ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Çevre Koruma Müdürlüğünün Hava Kalitesi İzleme Merkezi'nden anlık takip edilebiliyor.

Ankara'da hava alarm veriyor
Ankara'da hava alarm veriyor

Farklı noktalara kurulan hava kalitesi izleme istasyonlarından alınan verilerle, ilçelerde bölgesel bazlı ölçüm yapılıyor.

Uygulamalarda, hava kalitesi endeksinde bir metreküp hava içindeki partikül maddeye göre tespit edilen değerler, 0 ile 50 arası "temiz (yeşil)", 51 ile 100 arası "orta (sarı)", 101 ile 150 arası "hassas (turuncu)", 151 ile 200 arası "sağlıksız (kırmızı)", 201 ile 300 arası "kötü (mor)", 301 ile 500 arası "tehlikeli (bordo)" şeklinde sıralanıyor.

Avrupa Yakası

NEFES uygulamasındaki istasyon verileri ile Marmara Temiz Hava Merkezi Müdürlükleri (MTHM) verilerine göre, İstanbul'da hava kirliliği oranı yüksek ve düşük olan bölgeler saat 10.00'da Avrupa Yakası'ndaki bölgelerde şöyle ölçüldü:

"Beylikdüzü-23 (İyi-Yeşil), Sultangazi 1-23 (İyi-Yeşil), Avcılar-40 (İyi-Yeşil), Arnavutköy-49 (İyi-Yeşil), Şirinevler-55 (Orta-Sarı), Kumköy-55 (Orta-Sarı), Çatladıkapı-55 (Orta-Sarı), Beşiktaş-55 (Orta-Sarı), Alibeyköy-55 (Orta-Sarı), Maslak-55 (Orta-Sarı), Sultangazi 3-55 (Orta-Sarı), Bağcılar-56 (Orta-Sarı), Sultangazi MTHM-56 (Orta-Sarı), Esenler-57 (Orta-Sarı), Başakşehir MTHM-58 (Orta-Sarı), Yenibosna-64 (Orta-Sarı), Kağıthane MTHM-65 (Orta-Sarı), Esenyurt MTHM-69 (Orta-Sarı), Sarıyer-74 (Orta-Sarı), Mecidiyeköy MTHM-80 (Orta-Sarı), Aksaray-82 (Orta-Sarı), Silivri MTHM-84 (Orta-Sarı), Kağıthane-105 (Hassas-Turuncu)."

Anadolu Yakası

Anadolu Yakası'ndaki veriler ise şöyle kaydedildi:

"Şile MTHM-34 (İyi-Yeşil), Adalar-35 (İyi-Yeşil), Selimiye-50 (Orta-Sarı), Ümraniye MTHM-55 (Orta-Sarı), Kandilli MTHM-55 (Orta-Sarı), Kandilli-55 (Orta-Sarı), Sultanbeyli MTHM-55 (Orta-Sarı), Kartal-55 (Orta-Sarı), Üsküdar MTHM-56 (Orta-Sarı), Ümraniye-56 (Orta-Sarı), Üsküdar-56 (Orta-Sarı), Tuzla-71 (Orta-Sarı), Kadıköy-133 (Hassas-Turuncu), Sancaktepe-138 (Hassas-Turuncu), Göztepe D100-174 (Sağlıksız-Kırmızı)."

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