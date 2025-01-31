Yangınlarla mücadelede dronların önemi büyük

Teknolojinin gelişmesine paralel olarak haberleşmeden ulaştırmaya, görüntü kaydından cam temizlemeye kadar pek çok alanda dronlardan yararlanılıyor.

Bu alanların yanında dronlar, zorlayıcı ortamlarda çıkan yangınların söndürülmesinde de itfaiye ekiplerine oldukça yardımcı oluyor. Kırsaldaki yüksek noktalar, ormanların iç kesimlerindeki ve betonarme yapıların odalarındaki gibi zorlayıcı yangın ortamları, dronların son zamanlarda yardımcı kuvvet olarak kullanılmasıyla dikkati çekiyor.

Termal kameralarla yangının başlangıç noktasını ve yayılma hızını tespit eden dronlar, itfaiye ekiplerini bilgilendiriyor. Dronlar, bağlanan hortum benzeri ekipmanlarla su veya kimyasal maddeler püskürterek yangının söndürülmesine katkı sağlıyor.

Yapay zeka teknolojisiyle donatılmış dronlar sayesinde gelecekte yangınlara daha hızlı ve etkili müdahale edilmesi bekleniyor.

"Özel solüsyonlarla yüzeyi hızlıca soğutuyor"

WasherDrone Üst Yöneticisi (CEO) Sarper Sılaoğlu, dronları insanların hayatını daha az riske atıp daha hızlı çözüm sağlayacak şekilde geliştirmeye odaklandıklarını söyledi.

Yüksek binaların dış cephelerinin temizlenmesi sırasında oluşabilecek riskleri bertaraf etmek adına yıkama dronlarını ürettiklerini belirten Sılaoğlu, "Bununla beraber rüzgar türbinlerinin kışın donmasını engellemek için gerekli ekipmanlarla donatılmış dronumuz bulunuyor. Ayrıca uzun zamandır üzerinde çalıştığımız yangınla mücadele dronumuzu da kullanıma hazır hale getirdik. Bu dron, yangın anında ulaşılması güç, yüksek ve dar yerlere hızlıca erişim sağlayıp nanoteknoloji ile geliştirilmiş özel solüsyonlarla yangını hapsedip yüzeyi hızlıca soğutuyor" dedi.

Sılaoğlu, dron üzerindeki kameralar yardımıyla yangın bölgesindeki insanların yerleri ve yangının merkez noktasının kolaylıkla bulunabildiğini dile getirdi.

Türkiye'nin insansız hava araçları teknolojisi konusunda dünyada lider konumda olduğunu vurgulayan Sılaoğlu, "Dünyada ticari dronlar gelişmeye başladı. Biz de Türkiye'nin doğası gereği liderliği sürdürüyoruz . İhracat faaliyetlerimize de başladık" diye konuştu.