Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre bugün yurdun batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Çanakkale'nin doğu ilçeleri, Balıkesir'in batı kesimleri ile Kırklareli ve İstanbul'un kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Hafta sonu Marmara Bölgesi çok bulutlu pazar günü İstanbul ve Kocaeli çevreleri yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Hafta sonu günün en yüksek sıcaklık değerleri Ankara'da 12, Samsun'da 15, İzmir'de 18, Antalya'da 20, Adana'da 21, Diyarbakır'da 15 derece civarında seyredecek.