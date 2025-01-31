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Türkiye
TRT Haber 31.01.2025 09:23

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Hafta sonu Marmara Bölgesi çok bulutlu pazar günü İstanbul ve Kocaeli çevreleri yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.

Hafta sonu hava nasıl olacak?
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre bugün yurdun batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Çanakkale'nin doğu ilçeleri, Balıkesir'in batı kesimleri ile Kırklareli ve İstanbul'un kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. 

Hafta sonu Marmara Bölgesi çok bulutlu pazar günü İstanbul ve Kocaeli çevreleri yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Hafta sonu günün en yüksek sıcaklık değerleri Ankara'da 12, Samsun'da 15, İzmir'de 18, Antalya'da 20, Adana'da 21, Diyarbakır'da 15 derece civarında seyredecek.

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