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Türkiye
AA 31.01.2025 06:13

İstanbul'da aynı aileden 4 kişi silahla vurularak öldürüldü

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesindeki bir evde aynı aileden 4 kişi silahla vurularak öldürüldü. Polis ekipleri, olaydan sonra evden kaçan aile üyesi 17 yaşındaki B.Y'yi Bursa'da yakalayarak gözaltına aldı.

İstanbul'da aynı aileden 4 kişi silahla vurularak öldürüldü

Akşemsettin Mahallesi Derin Sokak'taki 3 katlı apartmanın üçüncü katındaki ablasının evine gelen Sevinç İ. ablasının, eniştesinin ve yeğeninin kanlar içinde yerde yattığını görünce durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptıkları kontrolde, anneanne Fatma İnce (71), baba Mehmet Yenigün (43), anne Aysun Yenigün (42) ve çocukları Dilan Yenigün'ün (12) silahla vurularak öldürüldüğünü belirledi.

Haberi duyarak eve gelen ailenin yakınları sinir krizi geçirdi.

Ailenin 17 yaşındaki oğlu gözaltına alındı

Sokakta ve binada güvenlik önlemi alan polis ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemelerde, ailenin 17 yaşındaki oğlu B.Y'nin olaydan sonra evden çıkarak kaçtığını tespit etti.

Olay yeri incelemelerinin ardından cenazeler otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, olaydan kısa bir süre sonra teknik ve fiziki takip yaparak cinayet şüphelisi B.Y.'yi Bursa'da yakalayarak gözaltına aldı.

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