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Türkiye
AA 31.01.2025 00:40

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi, Cilvegözü Sınır Kapısı'nı ziyaret etti

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros ile birlikte Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'nı ziyaret etti.

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi, Cilvegözü Sınır Kapısı'nı ziyaret etti

Göç İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Grandi, Suriyelilerin ülkelerine dönüşüyle ilgili Türkiye'nin yürüttüğü "gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli" geri dönüş çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Toros'un eşliğinde ülkelerine dönecek Suriyelilerle de görüşen Grandi, Türkiye'nin "izinli çıkış-giriş" politikasına yönelik, "Bu, mültecilerin kendilerini bekleyen koşulları değerlendirebilmelerine olanak tanıdığı ve Suriye'ye sürdürülebilir geri dönüşlerin önünü açabileceği için en iyi uygulamalardan biridir" değerlendirmesinde bulundu.

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi, Cilvegözü Sınır Kapısı'nı ziyaret etti

ETİKETLER
Birleşmiş Milletler Hatay Sınır Güvenliği Suriye Göç
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