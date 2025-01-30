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Türkiye
AA 30.01.2025 22:23

Bursa'da 2 tır çarpıştı: 1 ölü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

Bursa'da 2 tır çarpıştı: 1 ölü
[Fotograf: AA]

Bursa-Ankara yolu Kulaca mevkisinde Ankara istikametinde seyreden Süleyman Balantekin  idaresindeki tır, aynı yönde ilerleyen Özbekistan uyruklu Kılıçhov Shoajalil yönetimindeki tıra çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle tırlarda yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla kaza yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Bursa'da 2 tır çarpıştı: 1 ölü

İtfaiye erlerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yaralanan sürücüler ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Süleyman Balantekin, hastanede hayatını kaybetti, diğer sürücünün tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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