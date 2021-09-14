Haber Giriş: 14 Eylül 2021 Salı 00:13Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'un 3 ilçesinde 13 saatlik su kesintisi
[Fotoğraf: Getty]
İstanbul'da bugün 3 ilçede su kesintisi uygulanacak. Birçok mahalleye 13 saat boyunca su verilemeyecek.
İSKİ, Dudullu Su Depoları giriş hatları üzerinde bakım ve iyileştirme çalışmaları yapılacağını duyurdu.
Çalışmalar nedeniyle yarın Ümraniye, Üsküdar ve Ataşehir ilçelerinin bazı mahallelerine su verilemeyecek.
Sabah saat 09.00'da başlayacak olan su kesintisinin akşam 22.00'de sona ermesi planlanıyor.
Etiketler: İSKİ İstanbul Su Kesintisi
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