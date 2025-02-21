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Türkiye
DHA 21.02.2025 09:23

İstanbullular yoğun kara uyandı: İETT otobüsleri yolda kaldı

İstanbul'da gece saatlerinde kar yağışı etkisini arttırdı. Sabah saatlerinde İETT otobüsleri ve bazı araçlar yolda kaldı.

İstanbul'da aralıklarla yağan kar yağışı gece saatlerinde etkisini arttırdı.

Sabah erken saatlerden itibaren işlerine gitmek için evden çıkan vatandaşlar soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle zorluk yaşadı. Kar yağışının etkili olduğu Ataşehir İçerenköy Mahallesi Alanaldı Caddesi'nde de yoğun kar yağışından sonra yollar buz tuttu.

İstanbullular yoğun kara uyandı: İETT otobüsleri yolda kaldı

Belediye otobüsleri ve araçlar ilerlemekte güçlük yaşadı

Fındıklı Mahallesi- Üsküdar hattında çalışan belediye otobüsü Alanaldı Caddesi'nde buzlanan yolda kaldı. Yolcular, bir süre sonra otobüsten inerek yaya olarak yola devam etti.

Otobüste bulunan yolculardan Kadir Sayıt, "Yoğun kardan dolayı yokuşu çıkamadı otobüs. Bizde mecburen yürüyerek başımızın çaresine bakmaya çalışıyoruz. İşe gitmeye çalışıyoruz inşallah yetişiriz" dedi.

Otobüs şoförü Yavuz Çelebi ise, "Kardan dolayı yolda buz olmuş, otobüs kaydı. Tuzlama yapılmamış akşamdan beri tuzlama olmadığı için araç ilerlemiyor. Araç dolu olduğu halde çıkamadım" şeklinde konuştu.

Ataşehir Esatpaşa Mahallesi'nde de 2 İETT otobüsü yolda kaldı. Otobüsler bir süre ilerleyemedi. Otobüsler nedeniyle diğer araçlar da yolda kaldı, bazı araçlar güçlükle yollarını değiştirdi.

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