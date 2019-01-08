İstanbul'da, Boğaz'a komşu ilçelerde ve yüksek kesimlerde hafif kar yağışı etkili oluyor.

Üsküdar, Kadıköy, Ümraniye, Beşiktaş ve Beyoğlu'nda akşam saatlerinde başlayıp aralıklarla görülen kar yağışı, Boğaz'da ve tarihi mekanlarda güzel görüntüler meydana getirdi.

Yağışı fırsat bilen bazı vatandaşlar, hafta içi ve gece saatleri olmasına rağmen Rumeli Hisarı önünde karın keyfini çıkardı. Kar topu oynayarak eğlenenler, Boğaz'a karşı fotoğraf da çektirdi.

Sürücüler zor anlar yaşadı

Buzlanan yollarda ise sürücüler zor anlar yaşadı. Rampalarda buzlanma nedeniyle çıkamayan araçlar geri dönmek zorunda kaldı. Bazı yollarda ise buzlanma nedeniyle kazalar meydana geldi, kazalarda can kaybı ve yaralanma olmazken, araçlarda maddi hasarlar meydana geldi.

Öte yandan yol kenarından İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı kar küreme araçlar bekletilirken, ekipler kaldırımlarda tuzlama ve küreme çalışması yapıyor.

Kaynak: AA, DHA, İHA