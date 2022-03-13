Haber Giriş: 13 Mart 2022 Pazar 10:12Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İstanbullular kar tedbirlerine uydu, yollar boş kaldı
[Fotoğraf: İHA]
İstanbulluların kar yağışı nedeniyle toplu taşıma araçlarına yönelmesiyle yollar boş kaldı. İstanbul trafiği 08.30 sıralarında yüzde 15 olarak ölçüldü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından etkisini arttıran kar yağışıyla birlikte uyarıları dikkate alan vatandaşlar, toplu taşıma araçlarına yöneldi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik verilerine göre saat 08.30 sıralarında trafik yüzde 15 oldu.
Megakentin boş kalan yolları havadan görüntülendi.
Etiketler: Kar Yağışı Trafik İstanbul
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