Kaza, Parseller Mahallesi'nde meydana geldi. Yücel Ü.'nün kullandığı İETT otobüsü, sokak içerisindeki buzlama nedeniyle kayarak önce park halindeki otomobile, daha sonra da aydınlatma direğine çarptı.

Kazada, otobüsün sürücüsü ve otobüste bulunan 2 yolcu yara almadan kurtuldu.

İhbar üzerine olayın yaşandığı sokağa polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yolcuları tedbir amaçlı kontrolden geçirirken, polis ekipleri de kaza yerinde güvenlik önlemi aldı.

Belediye ekipleri ise, otobüsün kaydığı yerde tuzlama yaptı. Sokakta yan dönerek yolu kapatan İETT otobüsü, iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.

Otobüs sürücüsü Yücel Ü., "Araç buzlanmadan dolayı kaydı. Kontrolsüz bir şekilde duvara vurdu. Otobüsün içerisinde iki kişi vardı. Onlar da herhangi bir sıkıntı yok. Sadece otobüsün ön camı kırıldı" dedi.