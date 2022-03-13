Anadolu ve Avrupa yakasındaki bazı bölgelerde devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor.

Kentte, bazı bölgelerde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle araçlar gitmekte zorlanırken, birçok noktadaki İETT seferleri iptal edildi, bazı hatlarda da güzergah değişikliğine gidildi.

Trafikte pazar günü sakinliği yaşanırken D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu gibi ana yollar ve arterler açık durumda bulunuyor, ara sokaklarda araçlar kontrollü ilerliyor.

İstanbul’da yüksek kesimlerde kar kalınlığı 30 santimetreyi geçti. Yağış, bazı bölgelerde tipiye döndü. Son durumu @trthaber muhabiri Cem Şükrü Yıldız, Kağıthane’den aktardı. pic.twitter.com/u1wPd3FVtq — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 13, 2022

Yağışın görülmediği, pistler ve uçakların taksi yollarının açık olduğu İstanbul Havalimanı'nda ise uçuşlar, daha önce alınan kararlara uygun şekilde azaltılarak devam ediyor.

Önce ittiler sonra peşinden koştular

İstanbul'da dün akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle ulaşım da durma noktasına geldi.

Bir İETT otobüsü yolda kalınca yolcular araçtan inip otobüsü itti. Yolcular, daha sonra kaymaya başlayan aracın peşinden koştu. O anlar kameraya böyle yansıdı.