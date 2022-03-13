Haber Giriş: 13 Mart 2022 Pazar 09:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de tır ve kamyonlara uygulanan kısıtlama kaldırıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Yoğun kar yağışı nedeniyle tır ve kamyonların Kocaeli'den İstanbul ve Anadolu'ya geçişlerinde uygulanan kısıtlama kaldırıldı.
Kocaeli'den İstanbul ve Anadolu'ya giden tır ve kamyon trafiği olumsuz hava koşulları nedeniyle durdurulmuştu.
Vali Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından bu uygulamanın kaldırıldığını duyurdu:
"Yoğun kar yağışı nedeniyle Kocaeli, İstanbul ve Anadolu'ya gidecek tır ve kamyonlara yönelik kısıtlama 06.00 itibarıyla kaldırılmıştır."
Tır ve kamyon şoförlerine anlayışları için teşekkür eden Yavuz, sürücülerden dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.
Yoğun kar yağışı nedeniyle #Kocaeli #İstanbul- ve #Anadolu’ya gidecek TIR ve KAMYONLARA yönelik kısıtlama 06.00 itibariyle kaldırılmıştır.— Seddar Yavuz (@SeddarYavuz) March 13, 2022
Tır ve kamyon şoförlerimize anlayışları için teşekkür ediyorum.
Sürücülerimizin dikkatli ve tedbirli olmaları önemle duyurulur.
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