Kocaeli'den İstanbul ve Anadolu'ya giden tır ve kamyon trafiği olumsuz hava koşulları nedeniyle durdurulmuştu.

Vali Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından bu uygulamanın kaldırıldığını duyurdu:

"Yoğun kar yağışı nedeniyle Kocaeli, İstanbul ve Anadolu'ya gidecek tır ve kamyonlara yönelik kısıtlama 06.00 itibarıyla kaldırılmıştır."

Tır ve kamyon şoförlerine anlayışları için teşekkür eden Yavuz, sürücülerden dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.