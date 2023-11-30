İstanbullu 5 bin 13 yetim ve öksüz hayaline kavuşuyor

İstanbul Valiliği, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla kentte yaşayan, ülkenin geleceği ve yarınları olan yetim ve öksüz çocukların "keşke olsa" dedikleri hayallerini gerçekleştirebilmek amacıyla harekete geçti.

"Bir çocuk bir dilek" projesi, İstanbul Valisi Davut Gül'ün Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına kayıtlı, maddi geliri yetersiz ailelerin 5 bin 13 yetim ya da öksüz çocuğuna gönderdiği mektupla başladı.

Çocuklardan 3 dileğini yazmaları istendi

Vali Gül, "Sevgili kardeşim" hitabıyla yazdığı mektupta, "Gerçekleştirebileceğimiz hayalin, isteğin nedir?" sorusuna cevaben her bir çocuktan 3 dileğini yazmalarını istedi.

Sosyal hizmet uzmanlarının çocuklara ulaştırdığı mektupların cevapları bir hafta sonra yine sosyal hizmet uzmanları tarafından çocuklardan alınıp tasnif edildi.

Çocukların dilekleri, proje için hazırlanan "www.1cocuk1dilek.org" sitesinde yayınlanmaya başlandı. Çocuklardan bazıları telefon, tablet, bilgisayar, oyuncak, paten, skuter, bisiklet ile kaykay gibi dileklerde bulunurken kimi de tatile veya kursa gitmek, eğitim bursu, giyim yardımı, kırtasiye malzemesi, çalışma masası, bazalı yatak, ranza ve çocuk odası takımı istedi.

Dilek kutusunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görmek, Anıtkabir'i ziyaret etmek, umreye gitmek, babasının mezarının yaptırılması, taraftarı olduğu takımın maçını stattan izlemek, taraftarı olduğu takım forması, lunaparka gitmek, papağan, akülü engelli aracı, keman ve mezuniyet elbisesi gibi istekler de yer aldı.

Hayırseverler, söz konusu internet sitesi üzerinden veya İstanbul Çocukları Vakfına yapacakları bağışlarla çocukların dileklerini yerine getirebiliyor.

Devlet korumasındaki 1500 çocuk da projeye dahil edildi

İstanbul Valisi Davut Gül, proje kapsamında dileklerini ileten çocuklardan bazılarını Valiliğin Cağaloğlu'ndaki binasında ağırladı.

Vali Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhuriyetin 100. yılı coşkusunu yaşarken çocukları da sevindirmek istediklerini, proje kapsamında kentte yaşayan 5 bin 13 yetim ve öksüz çocuğu belirlediklerini kaydetti.

Çocuklara yazdıklarını mektupta 3 dileklerini iletmelerini ve bunlardan birini gerçekleştirmek istediklerini söylediklerini aktaran Gül, "Kendileri de bizlere 3 dileklerini ilettiler. Hayırseverlerimizle birlikte dileklerden birer tanesini yerine getirmeye çalışıyoruz. Şöyle 1 hafta, 10 gün içerisinde tamamlanacak." diye konuştu.

Gül, 5 bin 13 yetim veya öksüz çocuğun dışında devlet korumasında olan 1500 civarında çocuğu da projeye dahil edip mektup gönderdiklerini belirtti.

"Talepler tıpkı kendi çocuğumuzun isteyebileceği gibi"

Hayırsever vatandaşların projeye çok fazla ilgili gösterdiklerini belirten Gül, "Bir çocuk bir dilek" internet sitesinde ilçe ilçe dileklerini gönderen çocukların yaşları, cinsiyetleri ve taleplerinin görülebildiğini söyledi.

Vali Gül, gelen taleplere ilişkin şunları söyledi:

"Talepler tıpkı kendi çocuğumuzun isteyebileceği gibi bazen çok böyle yerine getiremeyeceğimiz bazen de çok daha makul talepler oluyor. Ama kendi çocuğumuza bakış açımız nasılsa bu çocuklara bakış açımız da aynı şekilde. Üç dilek olduğu için mutlaka yerine getirilebilecek bir dilek var ve onu yerine getireceğiz. Taraftarı olduğu bir takımın maçına gitmekten tutun da babasının mezarını yaptırma, umreye gitme, tatile gitme, telefon, bilgisayar gibi bizim çocuklarımızın talebi olan ne varsa bu çocuklarda da aynısı var. Hepsinin talep etsin ya da etmesin kıyafetlerini, ayakkabılarını temin ettik. Bunların dışındaki talepleri de dilekten biri olarak kabul edip yerine getiriyoruz."

Kimi ev kimi annesinin hacca gitmesini istedi

Projeye dahil edilen, Beyoğlu'nda annesi ve 4 kardeşi ile kirada yaşayan 17 yaşındaki Cafer Sucu, ailevi sorunları nedeniyle okulu bıraktığını, ev ile annesinin işi konusunda bazı sıkıntıları olduğunu dile getirdi.

Geçimlerini çok zor sağladıklarını belirten Sucu, günübirlik işlerde çalışarak harçlığını çıkarmaya çalıştığını fakat bunun da yetmediğini anlattı.

Sucu, "Bir çocuk bir dilek" projesi için ilettiği taleplere ilişkin ise "Ev, cep telefonu, bir de annemin işiyle ilgili izin için talebimi yazmıştım. Bu üç dileğimden birini gerçekleştirilirse en çok evi isterim. Diğer kardeşlerim de yazdı, onların da istekleri vardı. Onlarınki de olursa çok güzel olur. Allah razı olsun. Büyüklerimizin ellerinden öpüyorum. Ne desem az gelir. Kelimelerle anlatamam. Hepsine çok çok minnettarız." ifadelerini kullandı.

"Babam olsaydı ikisi için de isterdim"

Lise birinci sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Muhammed Albako, proje kapsamında annesinin hacca gitmesi ve evde ders çalışmak için bilgisayar taleplerinde bulunduğunu kaydetti.

İlk olarak annesiyle ilgili dileğinin gerçekleştirilmesini istediğini aktaran Albako, "En değerli şeyim olduğu için, babam olmadığı için. Babam olsaydı ikisi için de isterdim." dedi.