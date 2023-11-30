Doğal gaz üretiminde Zonguldak ilk sıraya yükseldi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) yürüttüğü Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi çerçevesinde, 2020-2022 döneminde Karadeniz’de keşfedilen toplam 710 milyar metreküplük dev doğal gaz rezervi artık tüm yurdun şebekesinde.

Karada 8 bin, denizde 2 binden fazla personelin çalıştığı projede ilk fazda üretilen doğal gaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törenle ilk kez 20 Nisan'da karaya ulaştırılmıştı.

Doğal gazın çıkarılması süreci şu an aktif. Bu süreç belli bir takvime göre işliyor. 3 faz halinde yapılan işlemler ilk fazda. Günlük gaz üretiminin Faz-1 tamamlandığında 10 milyon metreküpe, Faz-2'de 40 milyon metreküpe, Faz-3'te ise 60 milyon metreküpe ulaşması hedefleniyor.

Faz-2 kapsamında planlanan 26 kuyunun 10'u 2025'te, kalan 16 kuyunun ise 2028'de faaliyete geçmesi bekleniyor. Amasra Sahası'nı da içeren Faz-3 kısmına ise 2028 itibarıyla geçilecek.

Faz-1 ile Türkiye'nin ihtiyacının yüzde 15'inin, Faz-2 ile de yüzde 40'ının karşılanması amaçlanıyor.

Zonguldak gaz üretiminde ilk sırada yerini aldı

710 milyar metreküplük dev doğal gaz rezervinin karaya ulaştığı alanın Zonguldak’ta olması, yurt genelinde doğal gaz üretimi yapılan iller arasında bir sıralama değişikliğine kapı araladı. Ağustos ayına kadar Tekirdağ doğal gaz üretiminin en çok yapıldığı il olurken, Eylül ayı itibarıyla listenin ilk sırasında Zonguldak yer aldı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (EPDK) verilerine yansıyan rakamlara göre Zonguldak yüzde 67,58’lik oran ile yurt genelinde en çok doğal gaz üretimi yapılan il oldu. Ardından Tekirdağ, Kırklareli, İstanbul, Düzce ve Edirne sıralandı.

[Grafik: TRT Haber]

Üretim yaklaşık 4 kat arttı

Yine EPDK verilerine bakıldığında, geçen sene eylül ayında yapılan doğal gaz üretimiyle bu sene eylül ayındaki üretim arasındaki fark dikkat çeken ayrıntılar arasında.

Eylül 2022’de Adıyaman, Çanakkale, Edirne, Hatay, İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ’da yapılan üretimden elde edilen doğal gaz 30 milyon metreküpken, eylül 2023’te Zonguldak’ın da dahil olmasıyla üretim 110 milyon metreküpün üzerine çıktı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda "Sakarya Gaz Sahasından halihazırda günlük yaklaşık 4 milyon metreküp üretime ulaştık. Bu üretim 1,5 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını karşılamaktadır" açıklamasını yaptı.

Bu rakamın ilerleyen zamanda 4 milyon metreküpün üzerine çıkması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı, nisan ayında başlayıp 1 yıl süreceği söylenen hane başına bedava 25 metreküplük doğal gaz uygulaması da devam ediyor.

Karadeniz gaz keşfinin tarihçesi

TPAO, Ağustos 2020'de Tuna-1 kuyusunda 320 milyar metreküplük bir doğal gaz keşfi gerçekleştirdi. Ekim 2020'de Tuna-1 kuyusundaki sondaj tamamlandığında, kuyudaki rezerv miktarı 85 milyar metreküplük revizyonla 405 milyar metreküp olarak güncellendi.

Haziran 2021'de Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir rezerv keşfi gerçekleştirildi. Yeni keşiflerle Karadeniz'deki toplam doğal gaz rezervi 540 milyar metreküpe ulaştı.

Aralık 2022'de ise söz konusu rezerv DeGolyer & MacNaughton adlı bağımsız kuruluşun yeniden değerlendirme çalışması sonucu 652 milyar metreküp olarak tekrar güncellendi ve Çaycuma-1 kuyusunda 58 milyar metreküplük yeni bir rezerv keşfi daha gerçekleştirildiği açıklandı.

Böylece Karadeniz'deki toplam rezerv miktarı Aralık 2022 itibarıyla 710 milyar metreküpe ulaştı.