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Türkiye
DHA 30.11.2023 10:58

Devriye gezen polisin dikkati gençlerin hayatını kurtardı

Erzurum'da devriye gezen polisin dikkati hayat kurtardı. Kapalı bir iş yerinde çalışır haldeki otomobilden çıkan egzoz gazından zehirlenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Devriye gezen polisin dikkati gençlerin hayatını kurtardı
[Fotograf: DHA]

Yakutiye ilçesindeki oto sanayi sitesinde devriye gezen polis ekipleri, kapalı bir iş yerinde otomobil çalıştığını duydu.

Oto tamircisi olarak hizmet veren iş yerinin camından bakıp, otomobildeki 2 kişinin baygın yattığını gören polis, iş yeri sahibine ulaşarak kilitli kapıyı açtırdı.

Devriye gezen polisin dikkati gençlerin hayatını kurtardı

Isınmak için çalıştırmışlar

Otomobilde baygın olan 2 kişinin egzoz gazından zehirlendiğini fark eden polis ekipleri, olay yerine sağlık ekibi çağırdı. Ekipler, Serhat Ç. ile Zana O.'yu Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Isınmak için çalıştırdıkları otomobilin egzoz gazından zehirlendikleri tespit edilen Serhat Ç. ile Zana O.'nun sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. 

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