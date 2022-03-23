İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, usulsüz kart kullanımının önüne geçmek için kontrollere başladı.

Toplu ulaşım araçlarına, istasyonlara ve duraklara konuyla ilgili uyarı afişleri asılırken, İETT otobüsleri, metrobüs ve metrolardaki ekranlardan görsel olarak, anons sistemlerinden de sesli olarak uyarılar yapıldı.

Fiziki denetimlerin İstanbul genelinde yaygınlaştırılması için hat bazlı gezici denetim ekipleri oluşturuldu. Metro istasyonlarında başlatılan denetimler, İETT otobüslerinin içinde de yaygınlaştırıldı.

3 bin kart bloke edildi

Otomasyon sistemi ile aylık ortalama 8 bin şüpheli işlem tespit edildi. Ortalama 4 bin 500 kullanıcı SMS ile bilgilendirildi, 3 bin kart ise geçici olarak bloke edildi.

Usulsüz kullanım tespit edilen kart kullanıcılarına aylık tam mavi kart bedeli olan 430 TL ceza uygulandı.

Tekrarlanan usulsüz kullanım sonrasında, kart imtiyazı belli süreliğine kaldırılacak ve adli süreç gibi yaptırımlar devreye girecek.

Kurumsal kartların usulsüz kullanılması halinde ise ilgili kuruma bilgi verilerek kart sahibinin siciline işlenmesi gündeme gelecek.