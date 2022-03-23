Samsun'da akaryakıt istasyonunda çalışan Emre ve Recep Gezek, yaklaşık 1 ay önce 2 günde 70’e yakın sözde transfer işlemiyle Türkiye'nin en büyük bankalarından birinin yatırım hesaplarından 16 milyar lirayı kendi mevduat hesaplarına aktardı.

Kardeşler paranın bir bölümüyle araba satın aldı, bir bölümüyle de akrabalarının borçlarını ödedi.

Banka durumu henüz fark etmemişken, polis kontrolünde dedelerine ait silahla yakalanan iki kardeş "Çok paramız olduğundan güvenlik için taşıyoruz" diye kendilerini savundular.

Banka hesapları bloke edildi

Bu savunma hem polisleri, hem de savcıyı şüphelendirdi. Paranın kaynağı araştırıldı ve gerçek ortaya çıktı. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Banka hesapları bloke edilen şüpheliler, bir süre gözaltında tutulduktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma İstanbul'a taşındı

Samsun'daki savcılık, yetkisizlik kararıyla dosyayı bankanın genel merkezinin bulunduğu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na devretti.

Bankanın yazılımında güvenlik açığı var mı? Daha önce buna benzer başka olaylar da yaşandı mı? Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin araştırması sürüyor.