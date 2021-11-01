İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'daki yabancı sayısını açıkladı.

İstanbul Göç İdaresi Müdürlüğü verilerine göre 1 Kasım 2021 itibarıyla 535 bin 25 geçici koruma kapsamında Suriyeli, 644 bin 726 ikamet izinli farklı uyruklarda olmak üzere toplamda 1 milyon 179 bin 751 yabancı bulunuyor.

Vali Yerlikaya, 2021 yılında düzensiz göçle mücadele kapsamında 52 bin 83 yabancıya işlem yapıldığını, 19 bin 294 yabancının ülkesine geri gönderildiğini, 26 bin 319 yabancının ise geri gönderme merkezlerine sevk edildiğini kaydetti.

Yerlikaya, İstanbul ile ilgili istatistiki bilgi verirken resmi rakamlara göre açıklama yapılması gerektiğini belirtti.