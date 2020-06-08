Türkiye, 1 Haziran itibarıyla normalleşme takviminde önemli bir döneme başladı.

“Yeni Normalleşme” döneminin ikinci haftasında, İstanbul'da 3 aydır yaşanmayan araç trafiği ve vatandaş hareketliliği görüldü.

[Fotoğraf: İHA]

Şehrin önemli güzergahlarından biri olan E-5 Karayolu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde trafik oluştu.

Ayrıca sabah saatlerinde mesailerine başlamak için evlerinden çıkan vatandaşların metrobüs duraklarında kalabalık oluşturdukları görüldü. Vatandaşların virüse karşı eldiven, maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralına riayet ettikleri görüldü.

[Fotoğraf: İHA]

Kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 27‘ye ulaştı

Yeni haftanın başlaması ile birlikte kent genelinde trafik yoğunluğu yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik uygulamasına göre yoğunluk yüzde 27‘ye ulaştı.