İstanbul'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlanmasının uygulanmamasını fırsat bilen vatandaşlar akşam saatlerinde Beşiktaş'taki Bebek Sahili'ni doldurdu.

Havanın da akşam saatlerinde serinlemesiyle birlikte sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uymazken vatandaşların büyük çoğunluğunun maske de takmadıkları görüldü.

[Fotoğraf: DHA]

Sahilin, vatandaşların akınına uğraması nedeniyle sahil yolunda trafik yoğunluğu da oluştu. Bölgede trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

[Fotoğraf: DHA]

Kadıköy'de Moda ve Caddebostan sahillerinde gece hareketliliği

Kadıköy'deki Moda ve Caddebostan sahilinde de akşam saatlerinde yoğunluk yaşandı.

Yürüyüş yapan ve çimler üzerine oturan vatandaşlardan bazıları sosyal mesafe oluşturacak şekilde otururken bazı vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uymadı.

[Fotoğraf: İHA]

Maske takmadıkları da görülen vatandaşlar, gecenin ilerleyen saatlerine kadar vakit geçirdi.

[Fotoğraf: İHA]

İzmir Kordonboyu'nda yoğunluk

İzmir'in işlek noktalarından Alsancak semtindeki Kordonboyu'nda vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

İzmirlilerin piknik yapmak ve dinlenmek gibi amaçlar için bir araya geldiği Kordonboyu'nda oluşan çöp birikintileri dikkati çekti.

[Fotoğraf: AA]

Polis ekiplerinin de sosyal mesafeyi korumak için sıkça devriye görevi gerçekleştirdiği bölgede, belediyeye bağlı ekipler geç saatlere kadar yeşil alanlara atılan çöpleri topladı.

Sosyal mesafeye dikkat çekmek amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerince 2,5 metrelik aralıklarla 4 metre çapında çizilen "çemberli sosyal mesafe" alanlarını vatandaşların kullanmadığı ve birçoğunun maske takmadığı görüldü.