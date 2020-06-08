Haber Giriş: Kaynak: AA
Evinde yanarak ölmüş halde bulundu
[Fotoğraf: AA]
Adana'da yalnız yaşayan Fatih Baykam, evinde yanarak ölmüş halde bulundu.
Merkez Seyhan ilçesi Mıdık Mahallesi'nde yalnız yaşayan Fatih Baykam'ın evinden kötü kokular geldiği ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine giden ekipler, çilingir yardımıyla girdikleri evde yaptıkları kontrollerde Fatih Baykam'ın öldüğünü belirledi.
Belden aşağı kısmının kısmen yandığı tespit edilen Baykam'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Etiketler: Adana polis Adli Tıp Kurumu çilingir Fatih BaykamSon Güncelleme: 8 Haziran 2020 Pazartesi 07:43
Son Haberler
- 07:49
- 06:50
- 06:31
- 05:49
- 05:05
Sıradaki Haber
İstanbul ve İzmir sahillerinde 'sosyal mesafesiz' yoğunluk
Yükleniyor lütfen bekleyiniz