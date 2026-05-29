İstanbul'daki fil hastası şifayı şehir hastanesinde buldu

Yaklaşık 10 yıl önce sol bacağında başlayan ve zamanla ilerleyen şişlik şikayeti bulunan 30 yaşındaki Çiğdem Şeker'e, yapılan tetkiklerin ardından fil hastalığı (lenfödem) tanısı konuldu.

Şeker’in 4 yıl önce doğum yapmasının ardından, özellikle ayak bileği ve diz altı bölgesindeki şişlik arttı. Zamanla sol bacağı, sağ bacağına kıyasla yaklaşık 3 katı büyüklüğe ulaştı.

Yürüme ve kıyafetlerini giyme konusunda zorluk yaşayan Şeker, bunun üzerine Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi’ne başvurdu.

Burada uygulanan yoğun tedaviyle sol bacağındaki şişlik azalan Şeker, tekrar yürümeye başladı.

Hastanenin Eğitim Koordinatörü Prof. Dr. Evrim Coşkun, hastanın yaklaşık bir yıl önce sol bacağında şişlik şikayetiyle kendilerine başvurduğunu söyledi.

Hastanın günlük yaşam aktivitelerinde ciddi güçlük yaşadığını belirten Coşkun, "Yürümekte zorluk çekiyordu, kıyafetlerini giymekte zorluk çekiyordu. Biz onu yatarak tedaviye aldık. Yaklaşık 3 aylık yatarak tedavi sonrasında bacaktaki şişliği incelttik." dedi.

Yeterli incelme sağlandıktan sonra hastalara bası giysileri giydirildiğini ve sürecin egzersizle desteklendiğini vurgulayan Coşkun, "Hastamız bize başvurduğunda 80 kiloydu ama normalde 50 kiloydu. Bu hastalıkla birlikte hareketliliği de kısıtlanınca 80 kiloya kadar çıkmıştı. Hastayı yatarak tedaviye aldıktan sonra tekrar kilosunu ölçtüğümüzde 70 kiloya kadar düştü. Hastanın sol bacağındaki 10 kilo kadar bir ağırlık yükünü biz tedaviyle atmış bulunmaktayız." diye konuştu.

"En aza indirerek daha konforlu bir yaşam hedefleniyor"

Hasta Çiğdem Şeker ise sezaryen doğum sonrası şikayetlerinin arttığını ve yaklaşık 4 yıldır lenfödem ile mücadele ettiğini söyledi.

Günlük yaşamda ciddi kısıtlılık yaşamaya başladığını ifade eden Şeker, "Neredeyse kendi vücut ağırlığım kadar bir ağırlığa ulaşmıştım. Merdiven çıkarken, yürürken zorlanıyordum. Yolda birkaç adım attıktan sonra yorulup dinlenmek zorunda kalıyordum." dedi.

Üç aylık yatılı fizik tedavi sonrası şikayetlerinde belirgin azalma olduğunu anlatan Şeker, "3 ayın sonunda taburcu olurken hastalığım yarı yarıya inmişti. Bu hastalık tamamen sıfırlanmıyor ancak en aza indirerek daha konforlu bir yaşam hedefleniyor. Tedavi sonrasında yaşam kalitemin daha artacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.