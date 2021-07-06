İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından sabah saat 05.30 sıralarında 10 ilçede önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yaptı.

Baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alırken, adresler aramalar yapıldı. Gözaltı işlemleri devam ediyor.

74 yaşında, solunum cihazına bağlı şüpheli

Polisin baskın yaptığı adreslerden biri de, Sarıyer Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Güley Sokak'taki bir gece kondu oldu. Adreste, 74 yaşındaki solunum cihazına bağlı M.B. gözaltına alındı.

Gecekondunun bulunduğu sokağın iki tarafını da görecek şekilde kurulan güvenlik kameraları ise dikkat çekti.

Operasyon sırasında, bir evde bulunan köpeklere karşı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri'nden destek alındı. Baskın yapılacak eve gelen İBB ekipleri, köpeklerin saldırısına karşı uyuşturucu iğne ile hazır bekledi.