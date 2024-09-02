Az Bulutlu 20.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 02.09.2024 23:34

İstanbul'da yollar göle döndü: İETT otobüsünü su bastı

İstanbul'da Anadolu Yakası'nda aniden bastıran sağanak sonrası yollar göle döndü. Araçlar ilerlemekte zorluk yaşarken iş yerlerini su bastı. Göle dönen caddede ilerleyen İETT otobüsünün içine su doldu.

Anadolu Yakası'nda öğleden sonra aniden başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Ümraniye, Ataşehir ve Sancaktepe başta olmak üzere birçok ilçede yollar göle döndü. Araçlar yollarda ilerlemekte zorlandı.

Rögar kapaklarının tıkanması sonucu cadde ve sokaklarda biriken sular dükkanlardan içeri girdi. Dudullu Organize Sanayi bölgesinde bazı işyerlerini su bastı.

Durumu belediye ekiplerine haber veren işyeri sahipleri ve çalışanlar dükkanlarda biriken suları kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.

Su baskınları nedeniyle iş yerlerinde maddi zararlar oluştuğu öğrenildi. Sancaktepe'de de etkili olan sağanakta İETT otobüsünün içine su doldu. O anlar otobüsün içindeki yolcunun cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

"Maddi zararımız var"

Dükkanı su basan iş yeri sahibi Can Seyis, "Aniden bastıran yağmur suyuyla burayı su bastı. Kanalizasyon tıkanmış. Komple buraya yağmur suyu girdi. Önlemini alamadık. Aşağıda üretim yerimizde bir metre yükseklikte su var. Kötü durumdayız. Maddi zararımız var. Herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadı. Arkadaşları aşağıya indirmedik" dedi.

ETİKETLER
Hava Durumu İETT İstanbul Sağanak
Sıradaki Haber
Sivas'ta fındık işçilerini taşıyan minibüs istinat duvarına çarptı: 7 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:58
Ağustos enflasyonu bugün açıklanacak
00:09
Filistin Esirler Cemiyeti: İsrail, 7 Ekim'den bu yana 98 gazeteciyi gözaltına aldı
00:07
İsraillilerden Netanyahu hükümetine "ateşkes" protestosu
23:50
Kassam: Netanyahu'nun ısrarı, esirlerin tabutlarla ailelerine döneceği anlamına gelir
23:39
Kayseri'de çıkan yangında 3 dükkan kullanılmaz hale geldi
23:14
Sivas'ta fındık işçilerini taşıyan minibüs istinat duvarına çarptı: 7 yaralı
İsrail'de Netanyahu hükümetine "ateşkes" protestosu
İsrail'de Netanyahu hükümetine "ateşkes" protestosu
FOTO FOKUS
İstanbul'da yollar göle döndü: İETT otobüsünü su bastı
İstanbul'da yollar göle döndü: İETT otobüsünü su bastı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ