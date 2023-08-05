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Türkiye
TRT Haber 05.08.2023 12:34

İstanbul'da yol çöktü: Çevredekiler dairelerini tahliye etti

İstanbul Sarıyer'de bir binanın inşaatı için temel kazısının yapıldığı sırada yol çöktü. Çevredeki binalarda yaşayanlar tedbir amaçlı dairelerini tahliye etti. Çökme anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Sarıyer'de Ayazağa Mahallesi 105. Sokak'ta bulunan yolun bir kısmının Sarıyer Belediyesi tarafından inşaat firmasına verildiği iddia edildi. Mahalle sakinleri yolu kapatmak istedi.

İnşaatı durdurmak isteyen mahalleli ile inşaat firması çalışanları arasında tartışmalar yaşandı.

 

Yıllardır inşaat çalışmasının sürdüğü ve daha önce de çökmelerin yaşandığı bölgede yol tekrar çöktü.

İstanbul'da yol çöktü: Çevredekiler dairelerini tahliye etti

Meydana gelen çökme sonrası, çevre binada yaşayanlar dairelerini tahliye etti.

Belediye ekipleri inşaat alanındaki suyu tahliye etmek için çalışma başlattı. 

Çökme anı cep telefonu kamerasına yansıdı. 

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