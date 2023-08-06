Depremlerin Malatya'da yıkımı büyük oldu

Asrın felaketiyle sarsıldığında Malatya'da neredeyse sağlam bina kalmadı.

6 bin 599 bina depremde yerle bir oldu. 35 bin 680 bina ağır hasar gördü.

Malatya Valisi Hulusi Şahin, “Malatya ikinci depremde çok büyük hasar aldı, bu yüzden de ölü sayısı hasar ile doğru orantılı olmadı çok şükür, ama şehir çok ciddi hasar gördü hemen hemen her üç binadan bir tanesi ya yıkıldı ya ağır hasar aldı" diye konuştu.

Arama kurtarma ekipleri enkazlarda zamana karşı yarıştı. Enkazlarda 1237 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 444 kişi yaralı kurtarıldı. Kentte barınma sorununun çözümü için tüm imkanlar seferber edildi.

Asrın felaketinin üzerinden birkaç gün geçtikten sonra ilk aşamada konteyner kentler kuruldu. Malatya'nın bir çok noktasında binlerce depremzede bu konteyner kentlerde misafir edildi ve tüm ihtiyaçları da karşılandı hayat konteyner kentlerde halen devam ediyor.

25 bin 754 konteynerde 94 bin 49 depremzede misafir ediliyor. Esnafa destek için 40 noktaya 3 bin 125 konteyner iş yeri kuruldu. Esnaf kura ile tahsis edilen iş yerlerinde ticarete başladı. Kentte enkaz kaldırma çalışmaları da tamamlandı.

Depremin ardından Malatya’daki kalıcı konutlar için temeller mart ayında atılmıştı ve çalışmalar çok hızlı bir şekilde devam ediyor ilk etapta 20 bin konutun depremzedelere yıl içerisinde teslim edilmesi hedefleniyor.

Deprem bölgesini ayağa kaldırmak için başlatılan "Yerinde Dönüşüm" projesinde ilk kazma Malatya'da vuruldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin de katılımı ile Bakırcılar Çarşısının temeli atıldı.

Malatya'da 25 bin 302'si köy evi olmak üzere 103 bin 19 konut inşa edilecek.

Haber: Hüseyin Kızluk

Kamera: Metin Çöteli