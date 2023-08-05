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Türkiye
TRT Haber 05.08.2023 10:52

Diyarbakır'da depremin yaraları sarılıyor

Asrın felaketinden etkilenen Diyarbakır'da, 400'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti, 7 bina yıkıldı ve binlerce bina da oturulamayacak hale geldi. Depremin hemen ardından yaraların sarılması için çalışmalar başlatıldı. Kentte, afetzedeler için yapılan yeni konutlar da hızla yükseliyor.

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Kahramanmaraş merkezli depremler, Diyarbakır'da da yıkıma sebep oldu. 7,7 ve 7,6 büklüğündeki depremlerde 1'i boş 7 bina yıkıldı.

Diyarbakır'da yıkılan binalarda enkaz altında kalan 400'den fazla kişi hayatını kaybetti, bine yakın kişi yaralandı. Zamana karşı yarışan ekiplerin çabasıyla çok sayıda kişi kurtarıldı.

Afetten etkilenenler için hemen harekete geçildi. İlk etapta geçici barınma alanları oluşturuldu.

"Şu anda aç ve açıkta hiçbir vatandaşımız yok"

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, "Depremin hemen ardından vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için çok ciddi çalışmalar gerçekleştirdik. Bunların barınma, iaşe, ibate ile ilgili bütün ihtiyaçlarını karşıladık. Şu anda geldiğimiz noktada bizim çadır kentimiz yok. Oradaki vatandaşımızın hepsi artık KYK yurtlarımız dahil olmak üzere tamamı şimdi evi hasarsız olanlar, az hasarlı olanlar, oturulabilecek olanlar evlerine geçtiler. Diğer vatandaşlarımızdan da ihtiyaç olanların tamamını kurduğumuz konteyner kentimize yerleştirdik. Şu anda aç ve açıkta hiçbir vatandaşımız yok." dedi.

Deprem konutları hızla yükseliyor

Diyarbakır'da 5 bin 478 konut, depremde ağır hasar gördü. Riskli yapılar bir bir yıkıldı. Afetzedeler için zaman kaybedilmeden kalıcı konutların yapımına başlandı. Mart ayında başlanan çalışmalarda deprem konutları hızla yükseldi.

19 bin 351 konut ve 2 bin 361 köy evinin yapılacağı Diyarbakır'da, örnek daire hazır hale getirildi. Konutların, bu yılın sonuna doğru hak sahiplerine teslim işlemlerine başlanması hedefleniyor.

Galeria Sitesi, projelere aykırı inşa edilmiş

Deprem sonrasında başta Galeria Sitesi olmak üzere yıkılan binalarla ilgili soruşturmalar da sürüyor. Sahada uzman ekipler tarafından yapılan inceleme sonrasında hazırlanan raporlar soruşturma dosyasına eklendi.

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nden bilirkişi heyeti, 89 kişinin hayatını kaybettiği Galeria Sitesi'nde yaptığı incelemede depremde yıkılan blokun, belediye arşiv dosyasındaki projelere aykırı inşa edildiğini tespit etti. Ayrıca malzeme özelliklerinde yetersizlik, uygulama ve işçilik hataları yapıldığı belirlendi.

Haber: Anıl Yağcı

Kamera: Emre Veli

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