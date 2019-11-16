İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin huzuru için yine sahadaydı. Denetimler 39 ilçede eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Uygulamaya çeşitli şubelerden çok sayıda polis katıldı. Şüpheli kişilere yönelik kimlik kontrolü yapıldı.

Denetimlerde aranan kişiler, silah, bıçak ve uyuşturucu madde taşıyanlar üzerinde duruldu.

Ekipler, durdurdukları araçlarda ayrıntılı aramalar gerçekleştirdi. Uzman narkotik köpekleri de araçlarda uyuşturucu madde araması yaptı.

Polis helikopteri de denetimlere destek verdi.

Kaynak: TRT Haber

