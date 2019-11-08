İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığınca, FETÖ'nün deşifre edilmesine yönelik yürütülen koordineli çalışmalar kapsamında, 6 Ekim'de Beylikdüzü'nde örgüte ait hücre evine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, örgütün sözde tıp akademisyenleri ve doktorlarından sorumlu olan firari Bülent A, kayınbiraderi adına düzenlenmiş sahte kimlikle gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda, çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen ve şifreli mesajlaşma programı ByLock kullanıcısı olduğu ortaya çıkan Bülent A, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA