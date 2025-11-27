Parçalı Bulutlu 13.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 27.11.2025 15:39

İstanbul'da yağışlı hava etkisini gösterecek

İstanbul Valiliği, yarından itibaren kent genelinde etkili olması beklenen yağışlı sistem nedeniyle vatandaşları uyardı.

İstanbul'da yağışlı hava etkisini gösterecek

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre, yarın Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemin İstanbul ve çevresini etkilemesinin beklendiği bildirildi.

Söz konusu sistemin, yarın öğle saatlerinden itibaren Avrupa Yakası’ndan başlayarak il genelini etkisi altına alacağı tahmin ediliyor.

Yağışlar cumartesi günü etkisini artıracak

Açıklamada, 29 Kasım Cumartesi günü kent genelinde görülecek yağışların, özellikle Avrupa Yakası’nda yer yer kuvvetli olacağının öngörüldüğü belirtildi. Yağışlı havanın 1 Aralık Pazartesi akşam saatlerine doğru ili terk etmesi bekleniyor.

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, yağışlı sistemin etkisiyle cumartesi gününden itibaren 3 ila 5 derece düşerek mevsim normalleri civarına gerileyeceği kaydedildi. Rüzgarın ise güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği değerlendirildi.

Valilik, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

ETİKETLER
İstanbul Valiliği Yağış Sağanak Hava Durumu Meteoroloji
Sıradaki Haber
Ankara'da bazı yollar 3 gün trafiğe kapatılacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:04
Lise öğrencileri, otonom araçların yazılım hatalarını tespit eden sistem geliştirdi
16:53
KKM bakiyesindeki düşüş devam ediyor
16:50
Türkiye ev ve mutfak eşyalarında 150'den fazla ülkeye ihracat yapıyor
16:32
Doğu Karadeniz'den 10 ayda 29 ülkeye su ürünü ihraç edildi
16:28
Emine Erdoğan: İklim değişikliği, kötü su yönetimi ve bilinçsiz tüketim geleceğimizi tehdit ediyor
16:18
"Narkokapan Antalya-2" operasyonu: 458 gözaltı
Papa 14. Leo, Türkiye’de
Papa 14. Leo, Türkiye’de
FOTO FOKUS
MSB, engelli gencin pilotluk hayalini gerçekleştirdi
MSB, engelli gencin pilotluk hayalini gerçekleştirdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ