Çok Bulutlu 16.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 27.11.2025 14:35

"Faizsiz kredi" bahanesiyle aradıkları engelli bireyin 629 bin lirasını dolandırdılar

Sivas'ta yaşayan işitme engelli ve bipolar bozukluğu olan vatandaş, telefonla kendisine 'faizsiz kredi' vaadinde bulunan dolandırıcılara 629 bin 585 lirasını kaptırdı.

"Faizsiz kredi" bahanesiyle aradıkları engelli bireyin 629 bin lirasını dolandırdılar

Kent merkezinde ikamet eden işitme engelli ve bipolar hastası memur Ömer Çevik, 0800'lü bir numaradan kendisini arayan ve "faizsiz kredi" teklifinde bulunan dolandırıcıların mağduru oldu.

İddiaya göre, sıfır araç alabilmek amacıyla teklifi kabul eden Çevik, şüphelilerin yönlendirmesiyle maaş hesabının bulunduğu bankadan 500 bin lira kredi kullandı.

Dolandırıcılar, Çevik'e "Faiziyle birlikte yeniden iade işlemi yapacağız" diyerek elektronik posta yoluyla bir IBAN numarası gönderdi. Çevik, çektiği kredinin yanı sıra ek hesabındaki bakiyeyi de kullanarak, söz konusu IBAN adresine iki parça halinde 387 bin 485 lira ve 242 bin 100 lira olmak üzere toplam 629 bin 585 lira transfer etti.

Para transferinin ardından şüphelilerin kredi kartı bilgilerini de istemesi üzerine durumdan şüphelenen Çevik, bilgileri vermeyi reddetti. Telefonun yüzüne kapatılması ve numaraya bir daha ulaşılamaması üzerine dolandırıldığını anlayan Çevik, savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

"Psikolojik olarak çöküntüye uğradım"

Mağdur Ömer Çevik, yaptığı açıklamada, dolandırıcıların kendisine maaş bankasını sordurduğunu ve kredi limitini kontrol ettirdiğini anlattı.

Kendisinin faizsiz kredi kullanacağı vaadiyle kandırıldığını belirten Çevik, yaşadığı süreci şöyle aktardı:

"Bana 500 bin lira kredi çektirdiler. Çektiğim kredinin bir kısmını ve ek hesabımdaki parayı onların mail üzerinden attığı IBAN adresine gönderdim. Toplamda 629 bin 585 lira para gönderdim. Daha sonra benden kredi kartı bilgilerimi istediler. Onlara 'Size nasıl güveneceğim?' diye sorduğumda telefonu yüzüme kapattılar. Böylelikle dolandırıldığımı anladım. Hemen ilgili bankalara bloke koydurdum ve savcılığa suç duyurusunda bulundum."

Olayın üzerinden 12 gün geçtiğini ve yasal sürecin devam ettiğini dile getiren Çevik, "Bu durum beni depresyona soktu. Günlük hayatımda yeme içme düzenim bozuldu, psikolojik olarak çöküntüye uğradım. İnsanların bu konuda dikkatli olması gerekiyor. Beni arayan 0800'lü numaraydı. Eskiden 'hakim ve savcıyız' diyerek insanları dolandırıyorlardı, bunu ilk defa duydum. 'Faizsiz kredi kullandıracağız' deyip dolandırıyorlar, şikayetçiyim." diye konuştu.

"Çocuğumun bu duruma düşmesine çok üzülüyoruz"

Baba Tayyar Çevik ise cuma namazı dönüşü oğlunun başına gelenleri öğrendiğini ifade etti.

Oğlunun yüzde 86 engelli raporu bulunduğunu vurgulayan baba Çevik, "Çocuğumun bu duruma düşmesine çok üzülüyoruz. Diğer vatandaşların da bu duruma düşmesini istemiyorum. Devlet büyüklerimizden konunun üzerine düşmesini ve dolandırıcıların bulunmasını istiyorum." dedi.

ETİKETLER
Sivas Dolandırıcılık Faiz
Sıradaki Haber
Erzurum’un cağ kebabı dünyanın en iyi 10 yemeği arasında
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:40
İstanbul'da yağışlı hava etkisini gösterecek
15:27
Ankara'da bazı yollar 3 gün trafiğe kapatılacak
15:31
Endonezya'da şiddetli yağışların yol açtığı afetlerde ölenlerin sayısı 61'e yükseldi
15:17
Hong Kong'da sitede çıkan yangında 55 kişi öldü, 279 kişiden haber alınamıyor
15:12
BM: Sudan'daki çatışmalar nedeniyle 21,2 milyon kişi şiddetli açlıkla karşı karşıya
15:05
Yurdun batı kıyıları için kuvvetli yağış uyarısı
Yuvacık Barajı'nda doluluk yüzde 4'e düştü
Yuvacık Barajı'nda doluluk yüzde 4'e düştü
FOTO FOKUS
MSB, engelli gencin pilotluk hayalini gerçekleştirdi
MSB, engelli gencin pilotluk hayalini gerçekleştirdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ