"Faizsiz kredi" bahanesiyle aradıkları engelli bireyin 629 bin lirasını dolandırdılar

Kent merkezinde ikamet eden işitme engelli ve bipolar hastası memur Ömer Çevik, 0800'lü bir numaradan kendisini arayan ve "faizsiz kredi" teklifinde bulunan dolandırıcıların mağduru oldu.

İddiaya göre, sıfır araç alabilmek amacıyla teklifi kabul eden Çevik, şüphelilerin yönlendirmesiyle maaş hesabının bulunduğu bankadan 500 bin lira kredi kullandı.

Dolandırıcılar, Çevik'e "Faiziyle birlikte yeniden iade işlemi yapacağız" diyerek elektronik posta yoluyla bir IBAN numarası gönderdi. Çevik, çektiği kredinin yanı sıra ek hesabındaki bakiyeyi de kullanarak, söz konusu IBAN adresine iki parça halinde 387 bin 485 lira ve 242 bin 100 lira olmak üzere toplam 629 bin 585 lira transfer etti.

Para transferinin ardından şüphelilerin kredi kartı bilgilerini de istemesi üzerine durumdan şüphelenen Çevik, bilgileri vermeyi reddetti. Telefonun yüzüne kapatılması ve numaraya bir daha ulaşılamaması üzerine dolandırıldığını anlayan Çevik, savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

"Psikolojik olarak çöküntüye uğradım"

Mağdur Ömer Çevik, yaptığı açıklamada, dolandırıcıların kendisine maaş bankasını sordurduğunu ve kredi limitini kontrol ettirdiğini anlattı.

Kendisinin faizsiz kredi kullanacağı vaadiyle kandırıldığını belirten Çevik, yaşadığı süreci şöyle aktardı:

"Bana 500 bin lira kredi çektirdiler. Çektiğim kredinin bir kısmını ve ek hesabımdaki parayı onların mail üzerinden attığı IBAN adresine gönderdim. Toplamda 629 bin 585 lira para gönderdim. Daha sonra benden kredi kartı bilgilerimi istediler. Onlara 'Size nasıl güveneceğim?' diye sorduğumda telefonu yüzüme kapattılar. Böylelikle dolandırıldığımı anladım. Hemen ilgili bankalara bloke koydurdum ve savcılığa suç duyurusunda bulundum."

Olayın üzerinden 12 gün geçtiğini ve yasal sürecin devam ettiğini dile getiren Çevik, "Bu durum beni depresyona soktu. Günlük hayatımda yeme içme düzenim bozuldu, psikolojik olarak çöküntüye uğradım. İnsanların bu konuda dikkatli olması gerekiyor. Beni arayan 0800'lü numaraydı. Eskiden 'hakim ve savcıyız' diyerek insanları dolandırıyorlardı, bunu ilk defa duydum. 'Faizsiz kredi kullandıracağız' deyip dolandırıyorlar, şikayetçiyim." diye konuştu.

"Çocuğumun bu duruma düşmesine çok üzülüyoruz"

Baba Tayyar Çevik ise cuma namazı dönüşü oğlunun başına gelenleri öğrendiğini ifade etti.

Oğlunun yüzde 86 engelli raporu bulunduğunu vurgulayan baba Çevik, "Çocuğumun bu duruma düşmesine çok üzülüyoruz. Diğer vatandaşların da bu duruma düşmesini istemiyorum. Devlet büyüklerimizden konunun üzerine düşmesini ve dolandırıcıların bulunmasını istiyorum." dedi.