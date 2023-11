İstanbul'da yağış su baskınlarına neden oldu

Eyüpsultan Dolapdere Mahallesi Gamze Sokağı'nda meydana gelen toprak kayması sırasında bir evin duvarı yıkıldı. Toprak, evin banyo ve mutfak kısmını yıkarak içeriye doldu.

Aile fertleri kendilerini dışarı atarken ihbar üzerine olay yerine gelen zabıta ekipleri, evin çevresinde güvenlik önlemi aldı. Evlerinin yıkıldığını ve zor durumda kaldıklarını anlatan Menderes Yılmaz, tüm eşyalarının çamur nedeniyle kullanılamaz hale geldiğini, geceyi komşularında geçireceklerini söyledi.

Yılmaz, olay anında evde eşiyle oturduklarını belirterek "Bir baktım ses geldi, hanım dedi ki 'Ev yıkıldı.' Hanımla zor kendimizi dışarı attık. Eşyamız, her şeyimiz yağmurun çamurun altında kaldı. Kapı komşumuzda kalıyoruz. Başka nereye gideceğiz? Yetkililer geldi, 'Kaymakama gidin şikayet edin.' dedi. Yarın gidip şikayet edeceğiz. Sorumlu bina sahibi, yapan müteahhittin sorunu. Banyo, mutfak, salonun yarısı gitti. Her şey çamurun içinde. Çamaşır makinesi, buzdolabı, çekyatımız her şeyimiz gitti." diye konuştu.

Fatih'te metruk bina çöktü

Fatih Binbindirek Mahallesi Peykhane Sokağı'ndaki tarihi bir binada kısmi çökme meydana geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri binanın etrafında önlem alırken içeride birilerinin kalmış olma ihtimaline karşı köpeklerle arama yaptı.

Çevre sakinlerinden Cüneyt Durak, binanın yıkılma sesini duyunca deprem olduğunu zannettiklerini söyledi.

Evden çıktıklarında her yerin toz içinde olduğunu anlatan Durak, "Ne olduğunu anlayamadık, daha sonra aklımıza geldi. Buranın eski bir bina olduğunu biliyorduk. Etrafı da kapalıydı. Allah'tan geç saatte oldu. Tek şansımız o. Kimseye bir şey olduğunu zannetmiyoruz. Yetkililere haber verdik. Araştırma yapıyorlar. Burası çok eski bir bina. Uzun zamandır kullanılmıyor." ifadelerini kullandı.

Sürücüler zor anlar yaşadı

Esenyurt Devlet Hastanesi mevkii Doğal Gaz Durağı'nın bulunduğu cadde, suyla doldu. Araçların yolda ilerlemekte zorlandığı görüldü.

Mehterçeşme Mahallesi'ndeki bahçeleri yağmur suyu bastı, Evren Oto Sanayi Sitesi yakınındaki su birikintisi sürücülere zor anlar yaşadı.

Kıraç Dereyolu'nda suyla kaplanan yolda araç kullanımını zorlaştırırken Avcılar Fabrikalar Yolu'nda bazı araçlar mahsur kaldı.

Ümraniye'de bazı dükkanları su bastı

Ümraniye Kavaklıdere Caddesi'ndeki rögarlardan taşan su nedeniyle vatandaşlar yürümekte zorlanırken Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki bazı dükkanları su bastı.

Vatandaşlar iş yerlerine dolan suyu süpürge ve çekpasla tahliye etmeye çalıştı.

Beykoz'da evleri su bastı

Sağanak yağış Riva'da bir sitenin içinde bulunan evlerin sular içinde kalmasına neden oldu. Sağanak yağış nedeniyle evlerin içinde yarım metreyi aşan su birikintileri oluştu.

Evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Bir site sakini biriken suyun içinde ölmekten yine sitede yaşayan vatandaşlar tarafından kurtarıldı.