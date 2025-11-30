Çok Bulutlu 8.4ºC Ankara
AA 30.11.2025 18:56

İstanbul'da yağış etkili oluyor

İstanbul'un bazı bölgelerinde aralıklarla yağmur etkili oluyor.

İstanbul'da yağış etkili oluyor

Kentin Avrupa Yakası'nda Esenyurt, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Okmeydanı, Şişli, Fatih, Zeytinburnu ve Beşiktaş'ta yağış aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Yağmura hazırlıksız yakalananlar ıslanmamak için korunaklı alanlara ve otobüs duraklarına sığındı.

Yağışın da etkisiyle D-100 kara yolunda trafik yoğunluğu oluşurken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Anadolu Yakası'nda ise Tuzla, Pendik, Kartal, Maltepe, Kadıköy, Ümraniye, Çekmeköy, Beykoz ve Üsküdar'da aralıklarla yağmur etkili oluyor.

Yağış nedeniyle bazı bölgelerde de trafikte yoğunluk yaşanıyor.

