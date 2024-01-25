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Türkiye
AA 25.01.2024 17:21

İstanbul'da usulsüz çakar-siren ve emniyet şeridi kullananlara ceza

İstanbul'da polis ekipleri, usulsüz çakar-siren tertibatı kullanımı ve emniyet şeridi ihlaline yönelik dron destekli denetim gerçekleştirdi.

İstanbul'da usulsüz çakar-siren ve emniyet şeridi kullananlara ceza
[Fotograf: DHA]

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sivil trafik polislerinin de katılımıyla D-100 kara yolu Merter, Zincirlikuyu ve Ünalan mevkileri başta olmak üzere kent genelinde usulsüz çakar-siren tertibatı kullanan ve emniyet şeridi ihlali yapan araçlara yönelik denetimde bulundu.

Dron destekli uygulamada, kontrol noktalarında durdurulan araçların sürücülerinin belgeleri incelendi.

D-100 kara yolu Merter'deki uygulama noktasında, emniyet şeridi ihlali yapan bir otomobil polis ekiplerince çevrildi. Aracın sürücüsüne emniyet şeridi ihlali yaptığı gerekçesiyle 4 bin 436 lira ceza kesildi.

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