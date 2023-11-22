İstanbul'da tramyay yoluna giren araç seferleri aksattı

Aksaray ile Yusufpaşa istasyonları arasında tramvay yoluna giren hafif ticari araç, yolun kapanmasına neden oldu.

Tramvay seferleri bir süre aksarken, yolcuların tramvay yolunda yürüdükleri görüldü.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda kara yolu aracının ray hattına girmesi ve yolumuzun kapanması nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Sultanahmet ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadesi kullanıldı.

İtfaiye görevlilerinin çalışmaları sonucu araç, rayların üzerinden kaldırıldı. Aracın çekici yardımıyla götürülmesinin ardından tramvay seferleri normale döndü.