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Türkiye
AA 22.11.2023 19:39

İstanbul'da tramyay yoluna giren araç seferleri aksattı

İstanbul Fatih'te, tramvay yoluna giren hafif ticari araç, seferlerin aksamasına neden oldu.

İstanbul'da tramyay yoluna giren araç seferleri aksattı

Aksaray ile Yusufpaşa istasyonları arasında tramvay yoluna giren hafif ticari araç, yolun kapanmasına neden oldu.

Tramvay seferleri bir süre aksarken, yolcuların tramvay yolunda yürüdükleri görüldü.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda kara yolu aracının ray hattına girmesi ve yolumuzun kapanması nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Sultanahmet ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadesi kullanıldı.

İtfaiye görevlilerinin çalışmaları sonucu araç, rayların üzerinden kaldırıldı. Aracın çekici yardımıyla götürülmesinin ardından tramvay seferleri normale döndü.

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