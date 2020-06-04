Haber Giriş: Kaynak: DHA
İstanbul'da toplu ulaşımda yeni dönem başladı
[Fotoğraf: DHA]
Ulaşım Bilim Kurulu önerileri doğrultusunda İstanbul Valiliği tarafından toplu ulaşıma dair alınan yeni kararlar uygulanmaya başlandı.
Otobüs ve metrobüslerde çapraz oturma düzeni zorunlu hale getirilerek koltuk sayısının üçte biri kadarda yolcu alınmasına karar verildi.
Bu doğrultuda işlerine gitmek için toplu ulaşım kullanan İstanbullular yeni kararlarla birlikte ilk yolculuklarına başlamış oldu.
Metrobüslerde yoğunluk yaşandı
Toplu taşımada getirilen çapraz oturma düzenine bazı vatandaşlar uyarken bazı vatandaşlar ise uyarılara rağmen yan yana oturmayı tercih etti.
Metrobüslerde yaşanan yoğunluk nedeniyle vatandaşlar bir sonraki aracı beklerken, belirlenen yolcu kapasitelerini dolduran metrobüslerin ise yoluna devam ettiği görüldü.
Etiketler: yeni dönem toplu ulaşım İstanbulSon Güncelleme: 4 Haziran 2020 Perşembe 09:13
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