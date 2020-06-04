Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Havalar ısınacak
[Fotoğraf: AA]
Hava sıcaklığının yarından itibaren ülke genelinde hissedilir derecede artacağı ve mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyı kesimi ile Afyonkarahisar, Adana, Osmaniye, Hatay ve Gümüşhane çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının yarından itibaren ülke genelinde hissedilir derecede artacağı ve mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.
Etiketler: hava durumu meteorolojiSon Güncelleme: 4 Haziran 2020 Perşembe 09:07
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