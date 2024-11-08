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Türkiye
AA 08.11.2024 22:18

İstanbul'da terör örgütü DHKP/C operasyonu: 7 tutuklama

İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturmada gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da terör örgütü DHKP/C operasyonu: 7 tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, terör örgütü DHKP/C'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İstanbul Adliyesi'ne götürülen şüpheliler, savcılık ifadeleri sonrası tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, 7 zanlının tutuklanmasını kararlaştırdı.

Ne olmuştu?

Soruşturma kapsamında örgütün açık alan yapılanması Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Yardımlaşma Derneği (TAYAD) içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlenen 7 şüpheli tespit edilmişti.

Savcılığın gözaltı kararı vermesinin ardından emniyet güçlerince Kağıthane, Sancaktepe, Şişli, Kadıköy, Tuzla, Eyüpsultan ve Sarıyer'deki 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınırken çok sayıda örgüt broşürü ve pankart ele geçirilmişti.

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İstanbul Terör Örgütü DHKPC/C
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