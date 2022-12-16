İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, terörün finansmanının önlenmesi kapsamında operasyon düzenlenmişti.

MASAK ve diğer raporlara göre örgütsel para trafiğini yürüttüğü iddia edilen 28 şüpheliden 27'si yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki sorguları tamamlanan 26 şüpheli, nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Şüphelilerden 13'ü tutuklanırken, 12 şüpheliye ev hapsi ve adli kontrol şartı getirildi, bir şüpheli savcılıktan serbest bırakıldı.