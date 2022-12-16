Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma 00:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da terör örgütü DHKP-C operasyonu: 13 tutuklama
İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheli tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, terörün finansmanının önlenmesi kapsamında operasyon düzenlenmişti.
MASAK ve diğer raporlara göre örgütsel para trafiğini yürüttüğü iddia edilen 28 şüpheliden 27'si yakalanarak gözaltına alınmıştı.
Emniyetteki sorguları tamamlanan 26 şüpheli, nöbetçi mahkemeye sevk edildi.
Şüphelilerden 13'ü tutuklanırken, 12 şüpheliye ev hapsi ve adli kontrol şartı getirildi, bir şüpheli savcılıktan serbest bırakıldı.
Etiketler: İstanbul DHKPC/C Terörle Mücadele
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