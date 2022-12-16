Merkez Cizre Caddesi'nde dün akşam devriye gezen trafik polisleri, bir yolcu minibüsü etrafındaki kalabalık üzerine bölgeye intikal etti.

Polis ekipleri, yol çalışmasının olduğu ve trafiğin tıkandığı bölgede minibüsteki yolculardan Cafer Akın'ın kalp krizi geçirdiğinden şüphelendi. Bunun üzerine polisler, Akın'ı ekip aracına alarak Şırnak Devlet Hastanesine götürdü.

Hastanede yapılan kontrollerde Akın'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi. Akın'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.