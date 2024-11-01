Açık 8.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 01.11.2024 23:34

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 23 tutuklama

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'ın illegal mescit ve medrese faaliyetlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 34 şüpheliden 23'ü tutuklandı.

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 23 tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, terör örgütü DEAŞ bünyesinde Ahidder adı altında illegal mescit ve medrese faaliyetlerinde bulunan şüphelilere ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 34 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gönderilen şüpheliler, savcılıktaki ifadeleri sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, işlemleri tamamlanan şüphelilerden 23'ünün tutuklanmasına karar verdi.

Şüphelilerden 10'u hakkında imza atma yükümlülüğü, 1'i hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi.

Ne olmuştu?

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, terör örgütü DEAŞ bünyesinde Ahidder adı altında illegal mescit ve medrese faaliyetlerinde bulunulduğu tespit edilmişti.

Şüpheli M.K'nin yasa dışı cihat içerikli ders ve sohbetler ile etkinlikler yaptığını belirleyen ekipler, örgüt adına açılacak sözde mescit ve medrese faaliyetlerinde kullanılmak üzere fitre, zekat ve infak adı altında para toplandığını ortaya çıkarmıştı.

Terör örgütü ve oluşumlarına finans temini sağlayan şüphelilerin kimlik ve adreslerini tespit eden ekipler, 10 ilçede eş zamanlı operasyon düzenlemiş ve 34 şüpheliyi gözaltına almıştı.

ETİKETLER
İstanbul DEAŞ Terör Örgütü
Sıradaki Haber
Kartal'da işçiler greve gitti, sokaklarda çöp birikti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:15
S&P, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti
00:13
Soykırımcı İsrail Gazze'de katliam yaptı: 50'si çocuk 84 kişi öldü
23:20
Bakan Kacır: Yapay zekadan daha fazla faydalanacağız
22:56
Kartal'da işçiler greve gitti, sokaklarda çöp birikti
22:38
Ambulansa yol vermedi, şoför sokaktan geri manevrayla çıkmak zorunda kaldı
23:16
Bakan Bolat: Türkiye'nin İsrail ile ticarete yönelik olarak gümrük sistemi tamamen kapalı
Sel, İspanya'yı yıktı geçti: Ölü sayısı 250'ye çıktı
Sel, İspanya'yı yıktı geçti: Ölü sayısı 250'ye çıktı
FOTO FOKUS
Kartal'da işçiler greve gitti, sokaklarda çöp birikti
Kartal'da işçiler greve gitti, sokaklarda çöp birikti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ